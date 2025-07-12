マンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が12日に自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新し、チーム練習への復帰を報告した。清水は昨年夏のパリオリンピックで右膝前十字靭帯を断裂。手術を受け、長期離脱を余儀なくされていた。今回の投稿で「チームトレーニングに復帰した初日。まだ少し時間が必要ですが、ここに戻ってこられて本当にうれしいです」と綴り、黒のウェア姿で練習