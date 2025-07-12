[7.12 J2第23節](JITス)※18:30開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 3 孫大河DF 17 土屋巧DF 40 エドゥアルド・マンシャMF 6 小林岩魚MF 10 鳥海芳樹MF 14 田中雄大MF 16 林田滉也MF 24 佐藤恵介FW 44 内藤大和FW 77 マテウス・レイリア控えGK 97 東ジョンDF 2 井上樹MF 7 荒木翔MF 8 中山陸MF 11 熊倉弘達MF 20 遠藤光MF 21 ヘナト・アウグストFW 9 三平和司FW 29 大島康樹監督大塚真