『MOMOテラス(モモテラス)』で、桃が旬の7月、2025年で3年目(※1)を迎える「MOMOまみれフェス」を、2025/7/18から開催します。 MOMOテラス「MOMOまみれフェス」  所在地：〒612-8002京都市伏見区桃山町山ノ下32アクセス：地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分／JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分営業時間：ショップ 10:00〜20:00／レストラン 11:00〜ラストオーダー 2