Parks おおいたは、「バンライフを通じた、新しい旅のかたちの提案」をコンセプトに、バン専門レンタカーショップ「GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR」1号店を大分県杵築市山香町に2025年7月26日(土)オープンします。 GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR  業態 ：バン専門レンタカーショップオープン日 ：2025年7月26日(土)所在地 ：〒879-1311大分県杵築市山香町大字内河野2543-1アクセス ：電