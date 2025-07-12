しま夢ジャズ実行委員会は、佐渡の夏を彩る新感覚の音楽イベント「オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.」を、2025年8月14日(木)、あいぽーと佐渡(屋外・屋内ステージ)にて開催します。 オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.  しま夢ジャズ実行委員会は、佐渡の夏を彩る新感覚の音楽イベント「オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.」を、2025年8月14日(木)、あいぽーと佐渡(屋外・屋内ステージ)にて開催。