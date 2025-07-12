ロシアのラブロフ外相は12日、訪問先の北朝鮮東部元山で、崔善姫外相と会談し、ウクライナ軍が越境攻撃したロシア西部クルスク州での戦闘に北朝鮮が派兵しロシアと共闘したことについて両国が「兄弟関係」にある証拠だと称賛しました。ロシア外務省はラブロフ外相が、訪問先の北朝鮮東部元山で、崔善姫外相と会談した際の動画をSNSに公開しました。ロシア外務省によりますと、会談の中でラブロフ氏は、ウクライナ軍が越境攻撃した
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