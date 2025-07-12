◆パ・リーグロッテ―西武（１２日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（中）西川、２（二）仲田、３（指）仲三河、４（一）ネビン、５（三）山村、６（左）渡部聖、７（右）長谷川、８（捕）古賀悠、９（遊）源田、▽投＝与座【ロッテ】１（中）藤原、２（指）寺地、３（三）安田、４（右）山本、５（左）西川、６（一）池田、７（二）宮崎、８（捕）田村、９（遊）友杉、▽投＝種市