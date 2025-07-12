俳優の鈴木亮平（４２）が、豪華俳優陣の集合写真を公開した。１０日、都内で主演映画「ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督、８月１日公開）完成披露舞台あいさつに出席した鈴木。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「『ＴＯＫＹＯＭＥＲ南海ミッション』イベントと試写会でした！雷雨の中ご来場していただいた皆様、本当にありがとうございました。無事にご帰宅できましたでしょ