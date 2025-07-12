◆第１０７回全国高校野球選手権群馬大会▽２回戦前橋工３―２高崎北（１２日・上毛新聞敷島）高崎北が前橋工との接戦に敗れ、３ー２で敗戦した。初回から得点を重ね、３回まで２点をリード。しかし、４回に１点差に迫られ、７回には守備のミスが絡んで３ー２と逆転された。最終回に粘りを見せたが、あと１歩及ばなかった。高崎北は３年生マネジャーの田辺悠楠（はな）さんが試合前のシートノックでノッカーを務めた。小