3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月7日（月）の放送では、メジャーデビュー10周年を迎えた3人が“フェーズ1完結”から5年を振り返りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――フェーズ2を迎えて3年経った気持ちは？大森：（“フ