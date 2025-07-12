７月１２日の函館メイン・五稜郭Ｓ（３歳上３勝クラス、芝１８００メートル＝１４頭立て）は、４番人気のパレハ（牝４歳、栗東・新谷功一厩舎、父サトノクラウン）が勝利した。勝ち時計は１分４６秒３（良）。道中は中団のインを追走。手応えよく迎えた直線で、エラトー（２着）とラーンザロープス（７着）の間を割って抜け出した。後続の猛追を頭差で退け、２連勝でオープン入りを決めた。今回が７戦目のコンビだった鮫島克