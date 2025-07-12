[7.12 J3第20節](プラスタ)※18:30開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 11 雪江悠人DF 20 蓑田広大DF 22 白井達也MF 5 稲積大介MF 6 土井紅貴MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 80 永田一真FW 9 澤上竜二FW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 29 柳下大樹MF 16 鏑木瑞生MF 26 高橋耕平MF 27 國分将MF 47 脇坂崚平FW 14 妹尾直哉FW 18 ピーダーセン世穏FW 30 井波勇太監督石崎信弘[FC岐阜]先発GK