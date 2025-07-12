[7.12 J3第20節](サンアル)※18:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 4 高橋祥平DF 19 杉田隼DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 15 山本康裕MF 24 小川大貴MF 40 樋口大輝MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 42 田中想来控えGK 33 キム・ジュンヒョンDF 7 馬渡和彰DF 16 宮部大己MF 18 大橋尚志MF 20 前田陸王MF 23 滝裕太MF 25 川上航立FW 11 浅川隼人FW 28 藤枝康佑監督早川知伸[奈良クラブ]先