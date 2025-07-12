[7.12 J2第23節](Ksスタ)※18:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 大森渚生DF 6 飯田貴敬DF 36 板倉健太DF 97 鷹啄トラビスMF 3 大崎航詩MF 8 齋藤俊輔MF 16 塚川孝輝MF 99 加藤千尋FW 7 渡邉新太FW 45 寺沼星文控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 27 沖田空DF 71 フォファナ・マリックMF 15 長尾優斗MF 24 山崎希一MF 39 山本隼大FW 22 久保征一郎FW 44 奥田晃也監督森直樹[カター