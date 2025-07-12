[7.12 J3Âè20Àá](²Ö±à)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:Ô¢µÈ¿¿¸ã<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 »³ËÜÆ©°áDF 3 Àî¾åÎµDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´DF 23 ½©»³ÂóÌéDF 37 ÄéÁÕ°ìÏºMF 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍMF 27 ß·ºêÎ¿ÂçMF 33 ã»Áêâ«MF 51 À¾Â¼¿¿µ§FW 7 ÌÚ¾¢µ®ÂçFW 19 ÁýÅÄÈ»»Ê¹µ¤¨GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»DF 4 »³²¼ÎÊ»þDF 16 ¶¶ËÜÎ¦MF 8 Ë§²ìÆüÍÛMF 18 ²ÆÀîÂçÏÂMF 24 º´Æ£ÎÊFW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 25 Éð°æÀ®¹ëFW 39 Ë¾·îÁÛ¶õ´ÆÆÄÂçÖÖÄ¾¿Í[¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê]ÀèÈ¯GK 32 ¥¤¡¦¥Á¥å¥ó