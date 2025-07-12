[7.12 J2第23節](アシさと)※18:05開始主審:山本雄大<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 10 マルクス・ヴィニシウスMF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 36 横山夢樹MF 37 梅木怜FW 11 ウェズレイ・タンキ控えGK 71 高木和徹DF 4 市原亮太DF 15 阿部稜汰DF 24 竹内悠力MF 7 山田貴文MF 17 持井響太MF 33 笹修大FW 13 藤岡浩介FW 21 日野友貴監督倉