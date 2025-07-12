[7.12 J3第20節](愛鷹)※18:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 1 渡辺健太DF 3 ルーカス・セナDF 15 中村勇太DF 16 三原秀真DF 28 井上航希MF 13 渡井翔琉MF 14 徳永晃太郎MF 24 柳町魁耀MF 71 渡邉綾平FW 23 白輪地敬大FW 35 向井ひな太控えGK 21 前田宙杜DF 2 宮脇茂夫DF 4 グスタボ・リッシMF 6 遠山悠希MF 7 沼田航征MF 10 佐藤尚輝MF 11 森夢真FW 20 川又堅碁FW 29 ウェベルトン監督中山雅史[