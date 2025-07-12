【モデルプレス＝2025/07/12】TBSの野村彩也子アナウンサーが11日、自身のInstagramを更新。私服姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】野村萬斎の長女、美肩チラリのシースルー私服姿◆野村彩也子アナ、オフショルから美肩のぞく野村アナは「Tea Time」と添え、レストランで撮影された写真を公開。ブラウンのシースルー素材のオフショルダートップスを着用し、美しい肩がチラリ。ドリンクを片手にカメラを見つめるショットや、髪