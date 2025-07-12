◆女子プロゴルフツアー ミネベアミツミレディス第３日（１２日、北海道・真駒内ＣＣ空沼Ｃ＝６６８８ヤード、パー７２）７位から出た小祝さくら（ニトリ）は５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算８アンダーで、トップと５打差の５位に順位を上げた。「前半はボギー、バーディーが続いたけど、バーディーをしっかり取り戻せたので、まあまあかなと思う」と振り返った。後半にペースを上げた。ショットをピンに絡め、