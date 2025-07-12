◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人長野久義外野手▽巨人フルプ外野手▽阪神島本浩也投手▽ＤｅＮＡ坂本裕哉投手▽ヤクルト石川雅規投手【同抹消】▽巨人湯浅大内野手▽巨人キャベッジ外野手▽阪神桐敷拓馬投手▽ＤｅＮＡ入江大生投手▽ヤクルト石山泰稚投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽西武与座海人投手【同抹消】▽西武岸潤一郎外野手