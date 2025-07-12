三亜市の椰夢長廊にある海辺のカフェ。（資料写真、三亜＝新華社配信）【新華社三亜7月12日】中国海南省三亜市の観光遊歩道「椰夢長廊」には、海辺に立つ1軒のカフェがある。カフェは砂浜や海と見事に調和し、色彩豊かで絵のような風景を織り成している。三亜市の椰夢長廊にある海辺のカフェ。（３月１６日撮影、三亜＝新華社記者／楊舟）三亜市の椰夢長廊にある海辺のカフェ。（資料写真、三亜＝新華社配信）三亜市の椰夢長廊に