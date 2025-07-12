SHINee（シャイニー）のミンホが、再演が決定した舞台「ゴドーを待ちながらを待ちながら」に出演する。 【写真】舞台「ゴドーを待ちながらを待ちながら」今度こそ完走！ 本作は、サミュエル・ベケット作の不条理劇「ゴドーを待ちながら」をオマージュし、再構築したコメディー劇。舞台の控え室で、主人公たちに代わって舞台に立つことをひたすら待ち続ける、アンダースタディ