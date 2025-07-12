「阪神−ヤクルト」（１２日、甲子園球場）ヤクルトは石山泰稚投手の登録を抹消した。球団によると「上半身のコンディション不良」のため。石山は今季ここまで守護神として活躍。２８試合登板で防御率０・６６、３勝１敗、７ホールド、１４セーブの成績をマークしていたが、前夜は３点リードの９回に登板しなかった。