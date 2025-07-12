郵船クルーズは7月11日、34年ぶりとなる新造客船「飛鳥?」の命名式を横浜港大さん橋で開いた。同日朝には、「飛鳥?」の“姉”にあたる「飛鳥II」が103日間に及んだ最後の世界一周クルーズから帰港し、“妹”の記念すべき日に花を添えた。郵船クルーズとしては1991年10月28日竣工の「飛鳥（初代）」以来、約34年ぶりの新造船。総トン数52,200トン、全長230メートル、全幅29.8メートル、デッキ数13デッキ、喫水6.7メートル。客室数は