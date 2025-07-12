岐阜県などを流れる長良川の河口堰。治水や利水を目的に運用が始まってから30年がたちました。鵜飼いでも有名な長良川ですが、この30年でアユ漁は衰退。船を持つ漁師は消滅の危機に瀕していますが“最後の長良川漁師”と言われる41歳の男性を取材しました。【写真を見る】“最後の長良川漁師”が獲った1キロ3万円超のアユ河口堰運用開始から30年“最後の長良川漁師”とアユ平工顕太郎（ひらく・けんたろう）さん41歳。長良川で船