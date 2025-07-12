バレーボールのネーションズリーグ女子大会の予選、日本ラウンドで日本（世界ランク5位）は12日、世界ランキング3位のポーランド戦を迎える。女子日本代表は試合前、女子日本代表はサーブやレセプションなどの練習で最終調整を行った。また、ポーランド戦のメンバー変更が発表され島村春世（33）、小島満菜美（30）が再登録。西村弥菜美（25）、中川つかさ（24）がリザーブ選手となった。【写真で見る】女子日本代表ポーランド戦試