女優・南野陽子（58）が12日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。アイドル時代に貫いた自分なりの“正義”を明かした。斉藤由貴、浅香唯、工藤静香、中山美穂、本田美奈子．、おニャン子クラブらと同じ1985年にデビュー。当時のアイドルにはお約束とも言える「水着」に抵抗があったという。「デビューするときにオーディションを受けに行って。当時のCBSソニーというレコード会社のお偉いさんに会って。その時に、どうしても