何かあったの!?「母の日、何がほしい？」プリンセスな母にヒアリングしたらとんでもない答えが！／プリンセスお母さん4（1）個性的なのは母だけじゃない!?プリンセスの心を忘れないママ子さんと、彼女を取り巻く家族たちの日常。ギャグマンガ家・並庭マチコさんのお母さんは、アラカン庶民なのに心はプリンセスな並庭「カトリーヌ」ママ子さん。推しであるポール・マッカートニーをこよなく愛し、散歩は領地の視察、去り際の挨拶は