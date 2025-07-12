日本野球機構（NPB）は12日、出場登録・抹消選手を公示。DeNAは入江大生投手（26）を抹消し、坂本裕哉投手（27）を登録した。巨人はこの日チェコ出身選手として初のNPB支配下登録選手となったマレク・フルプ外野手（26）と長野久義外野手（40）を出場選手登録。トレイ・キャベッジ外野手（28）と湯浅大内野手（25）の出場登録を抹消した。入江は前日11日に巨人戦に3番手で登板し、代打・荒巻に2球を投球したところで緊急降板し