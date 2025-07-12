美容家・IKKO（63）が12日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演した。この日は、お笑い芸人の有吉弘行らとロケで池上養源寺へ。有吉からは「IKKOさんは何か希望あるんですか？樹木葬とか。色々あるじゃないですか」と質問が。IKKOは「だんだん変わってきた。昔は親の墓に入っていくっていうのがあれだったけど。最近は、桜の下に樹木葬とか。いいかなとか思い始めた。自然の中でね」と回答。