街頭演説する日本維新の会の吉村代表＝12日午後、東京都武蔵野市日本維新の会が焦りを募らせている。昨年の衆院選で敗北。参院選を党勢回復への好機とする考えだったが、政党支持率が低迷を続けているためだ。党内からは「土俵際の厳しい段階」（岩谷良平幹事長）との声が上がる。選挙戦では埋没を回避しようと、社会保険料を引き下げる改革を訴え、独自色の発揮を狙う。「社会保険料はこれからも増えていく。皆さんの子どもや