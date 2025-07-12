右太もも肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたメッツの千賀滉大投手（３２）が１１日（日本時間１２日）、敵地ロイヤルズ戦に先発。４回４安打無失点の好投でチームの８―３での勝利に貢献した。千賀は先月１２日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷降板。長期離脱を余儀なくされた。この日は打者１８人に６７球を投げた。要所で代名詞の「お化けフォーク」が決まり４奪三振。与四球４