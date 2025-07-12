※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と同僚女性・芹との親しすぎる関係に不安を募らせる妻は、夫が帰省時に芹を車に同乗させると聞き夫婦喧嘩に。しかし夫は最終的に断ったというので、妻は安心して見送ります。ところがその夜、夫から届いたのはツインルームのホテル写真。不信感が拭えず、妻はついにスマホを確認する覚悟を決めます。帰宅した夫は酔い潰