7月10日深夜放送の『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）内で岡村隆史がバラエティ番組の将来を憂慮した。岡村の発言は6日にフジテレビが放送した、中居正広の女性トラブルに端を発する一連の問題を取り上げた検証番組『フジテレビ問題〜反省と再生・改革〜』を受けてのものだと語るのは放送作家だ。「岡村さんは番組を見た感想として『知ってる人もチラホラ出てくるし』と話し、顔見知りのスタッフが