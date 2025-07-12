今日12日も関東や東北の太平洋側では涼しい空気に包まれて、東京都心は2日連続で最高気温が30℃に届きませんでした。一方、西日本は猛烈な暑さが続き、福岡県久留米市は2週間連続の猛暑日に。明日13日は関東や東北の太平洋側でも厳しい暑さとなる見込みで、熱中症に注意が必要です。東京都心は2日連続で真夏日から解放西日本は猛暑収まらず今日12日も関東や東北の太平洋側では海からの涼しい風が吹き込んだため、しのぎやすくな