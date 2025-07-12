ベルサール秋葉原 e☆イヤホンによるイヤフォン・ヘッドフォンを中心とした、ポータブルオーディオ試聴・体験イベント「ポタフェス 2025 夏 秋葉原」がベルサール秋葉原で開幕した。期間は。7月12日、13日の2日間開催で、入場無料。ここではアユートのブースをレポートする。 Empire Ears 「ODIN MKII」 Empire Earsから世界初展示されたイヤフォンが「ODIN MKII」だ。8月