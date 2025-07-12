開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/07/07 25/08/19 サーキュレーション 901円上場廃止予定 25/07/01 25/08/13 カナディアン・ソーラー・インフラ86,710円- 25/07/01 25/08/13 日本コンセプト 3,060円上場廃止予定 25/06/17 25/08/04 アセンテック