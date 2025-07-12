TUBE NHKの新番組「ザ・グレイテスト・ヒッツ」。7月19日（NHK総合午後11時30分〜）の放送は「TUBEスペシャル」を放送する。「放送100年」を迎える今年、「レッツゴーヤング」「ポップジャム」「MUSIC JAPAN」などNHKが放送してきた音楽番組から、昭和・平成・令和のジャパニーズポップスを中心に「これだ！」という名パフォーマンス映像をお届けする15分間の新番組「ザ・グレイテスト・ヒッツ」。7月19日（NHK総合