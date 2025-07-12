信濃大町駅前と立山黒部アルペンルートの入口・扇沢駅に、新たな山岳インフォメーション＆販売拠点がこの夏から期間限定でオープンします。 まちなか山岳スタンド 信濃大町駅前と立山黒部アルペンルートの入口・扇沢駅に、新たな山岳インフォメーション＆販売拠点がこの夏から期間限定でオープン。北アルプスの登山や立山黒部アルペンルート観光の拠点として、多くの人が訪れる「山岳文化都市信濃大町」では、2025年7