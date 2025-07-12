½÷Í¥¤Î°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öloin.(¥í¥ï¥ó)¡×¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤¬º£·î¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÇß±«ÌÀ¤±Á°¤ÎµÞ¤Ê¤ªÅ·µ¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿°æÀî¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öloin.ec¥µ¥¤¥È¤Ïº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£°æÀî¤Ïº£Ç¯5·î¡¢2017Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å