SUPEREIGHTの村上信五（43）が12日放送のTOKYOMX「東京ホンマもん教室」（第2、4土曜前10・00）にゲスト出演。最近興味のある学問について明かした。村上は23年4月から農業ベンチャー企業「ノウタス」に事業開発担当として参加。新種のぶどうを開発する研究や海外展開を目指すプロジェクトリーダーを務め、6月17日には取締役に選任された。経済を学ぶ中で、地理的な条件が国家の政治・経済などに与える影響を研究する学