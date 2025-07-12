◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１２日・楽天モバイル）小郷裕哉外野手が６番・右翼で、７月１日のロッテ戦以来のスタメン出場。先発の滝中瞭太投手は地方開催のホームゲーム先発はあるが、本拠地の楽天モバイルでは今季初登板となる。両チームのスタメンは以下の通り。【ソフトバンク】１（中）周東２（二）川瀬３（左）柳町４（指）近藤５（一）山川６（右）山本７（三）ダウンズ８（捕）海野９（遊）野村投上沢【楽天