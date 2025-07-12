今夏、圧倒的な映画体験を提供する超大作『全知的な読者の視点から』から、全幅の信頼を置けるベテラン制作陣による、コラボレーションの舞台裏を収めたメイキング映像が公開された。【画像】『全知的な〜』主演俳優、女優と“濃厚キス”『全知的な読者の視点から』は、10年以上連載された小説が完結したその日、物語の世界が現実となり、唯一の読者キム・ドクジャ（演アン・ヒョソプ）が小説の主人公ユ・ジュンヒョク（演イ・ミン