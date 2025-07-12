アンジェリーナ・ジョリー（５０）は元夫ブラッド・ピット（６１）との法廷闘争に疲れ果てている一方、ピットに?休戦?の気配はなく、新たな裁判を利用してジョリーを破産に追い込む構えだと米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が１１日報じた。同サイトによると、ジョリーは長期にわたる泥沼離婚裁判に続き、結婚していた当時に南フランスで共同購入したワイナリー「シャトー・ミラヴァル」の所有権を巡り、ピットが