「ルーキーシリーズ第１１戦瀬戸の若鷲決定戦」（１２日、児島）浦野海（２３）＝福岡・１２４期・Ａ２＝が通算１００勝を達成した。３日目３Ｒで４コースから豪快にまくりを決めて勝利。通算９７勝での今シリーズ参戦で、今節早くも３勝目を挙げての達成。２０１９年５月に芦屋でデビュー。同年１２月大村での初勝利から、１０７３走目でメモリアル星となった。「まだ１００勝してなかったのかと思った。やっとですね」と