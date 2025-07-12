浜松市中央区の音楽教室の外で、大声や怒鳴り声を出して業務を妨害したとして、76歳の男が再逮捕されました。男は、近隣住民の自宅ドアを破損させた容疑で逮捕されていました。 威力業務妨害の疑いで再逮捕されたのは、浜松市中央区中山町の無職の男(76)です。容疑者の男は、2024年8月22日午後4時半頃、自宅近くにある音楽教室に対し、外から大声で騒いだり、怒鳴ったりするなどして、レッスンを妨害した疑いがもたれています。