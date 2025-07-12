パリからロサンゼルスへの五輪開催都市の引き継ぎイベントで行われたロサンゼルスのパフォーマンス＝2024年8月（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】14日で開幕まで3年となる2028年ロサンゼルス五輪は、多数のプロチームが拠点を置く全米屈指のスポーツ都市を舞台に行われる。会場は世界基準の既存施設をフル活用。堅調な米経済に支えられて協賛金集めも加速し、大会組織委員会のワッサーマン会長は「準備の進展には自信を持っ