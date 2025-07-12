１話約１分、フジテレビ初の縦型ショートドラマアプリ「ＦＯＤＳＨＯＲＴ」で配信中のドラマ「おままごと」に、有名アスリートの娘が出演していることが１２日までに分かった。男子マラソンでパリ五輪代表の大迫傑（３４）の妻で、テレビなどメディアでもおなじみの大迫あゆみが１２日、インスタグラムを更新。「配信中のドラマ『おままごと』に、鈴が凛子役で出演しています幼稚園でのドロドロ愛憎喜劇…写真は同じ