参院選（３日公示、２０日投開票）に大阪選挙区（改選数４）から無所属で立候補した歌手で俳優の世良公則氏が１２日、大阪市内で初の街頭演説を行った。開発の進む大阪駅北側のうめきた地区に、Ｔシャツとジーンズというラフな格好で姿を現した世良氏。道行く人々が足を止めて演説に聞き入る中、大阪の抱える問題としてオーバーツーリズムや外国人による土地の取得について熱弁。「こういうことを言うと排外主義者だ、レイシス