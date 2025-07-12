◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１２日・楽天モバイル）【ソフトバンク】１（中）周東、２（二）川瀬、３（左）柳町、４（指）近藤、５（一）山川、６（右）山本、７（三）ダウンズ、８（捕）海野、９（遊）野村、▽投＝上沢【楽天】１（左）中島、２（三）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（一）渡辺佳、６（右）小郷、７（遊）宗山、８（捕）堀内、９（中）辰己、▽投＝滝中